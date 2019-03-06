Правоохранители Шостки разоблачили «металлического» вора

В полицию с заявлением о краже обратился 84-летний житель одного из сел Шосткинского района. Пенсионер рассказал правоохранителям, что неизвестный проник в его хозяйственное помещение и похитил оттуда чугунную плиту, металлические дуги и пр.
Проведя ряд необходимых мероприятий, полицейские установили злоумышленника. Им оказался 36-летний местный житель, который уже имел ранее проблемы с законом. Последний признался в содеянном и рассказал, что похищенный металл продал, а деньги использовал на собственные нужды.
Сейчас в отношении мужчины открыто уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». За содеянное ему грозит до шести лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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