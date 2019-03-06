Правоохранители Шостки разоблачили «металлического» вора В одном из сел Шосткинского района злоумышленник проник в хозяйственную постройку пенсионера-односельчанина и похитил оттуда изделия из металла, причинив ущерб потерпевшему на сумму более 1000 гривен.

В полицию с заявлением о краже обратился 84-летний житель одного из сел Шосткинского района. Пенсионер рассказал правоохранителям, что неизвестный проник в его хозяйственное помещение и похитил оттуда чугунную плиту, металлические дуги и пр.

Проведя ряд необходимых мероприятий, полицейские установили злоумышленника. Им оказался 36-летний местный житель, который уже имел ранее проблемы с законом. Последний признался в содеянном и рассказал, что похищенный металл продал, а деньги использовал на собственные нужды.

Сейчас в отношении мужчины открыто уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». За содеянное ему грозит до шести лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.