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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:03233

Правоохранители Шостки разоблачили «металлического» вора

В одном из сел Шосткинского района злоумышленник проник в хозяйственную постройку пенсионера-односельчанина и похитил оттуда изделия из металла, причинив ущерб потерпевшему на сумму более 1000 гривен.

В полицию с заявлением о краже обратился 84-летний житель одного из сел Шосткинского района. Пенсионер рассказал правоохранителям, что неизвестный проник в его хозяйственное помещение и похитил оттуда чугунную плиту, металлические дуги и пр.

Проведя ряд необходимых мероприятий, полицейские установили злоумышленника. Им оказался 36-летний местный житель, который уже имел ранее проблемы с законом. Последний признался в содеянном и рассказал, что похищенный металл продал, а деньги использовал на собственные нужды.

Сейчас в отношении мужчины открыто уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». За содеянное ему грозит до шести лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража

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