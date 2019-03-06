Жительница Шостки попала на интернет-мошенника Заказав через Интернет врачебную кушетку, жительница Шостки перечислила 500 гривен предоплаты за доставку крупногабаритного товара.

В полицию Шостки с заявлением о мошенничестве обратилась 36-летняя жительница Шостки. Женщина рассказала, что, пытаясь приобрести врачебную кушетку, она прибегла к поискам соответствующих объявлений в Интернете. Найдя нужное, позвонила по указанному в объявлении номеру телефона и обсудила с продавцом условия купли-продажи товара.

По условию владельца кушетки покупатель должна была перечислить 500 гривен предоплаты на указанный номер банковской карточки. Последний объяснил,что доставка до Шостки крупногабаритного товара будет стоить около 1600 гривен, а предоплату он берет на случай, если та откажется и не заберет товар у перевозчика.

Женщина выполнила условие, однако в назначенный день заказ не был доставлено, а продавец перестал выходить на связь.

В полиции по данному факту открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество», в рамках которого ведутся поиски афериста. Правоохранители снова обращаются к гражданам быть максимально осторожными при осуществлении различного рода операций через Интернет. Не отсылайте предоплату за заказанный товар, а рассчитывайтесь за него при получении. Помните, что едва ли не каждое второе онлайн-объявление размещается аферистами с целью завладения вашими средствами, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.