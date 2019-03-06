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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:05192

Чемпионат Украины по биатлону: сегодня сумчане без медалей

Сегодня, 21 марта, в с.Яворов Львовской обл. одиночным микстом продолжился чемпионат Украины по биатлону.

До последнего этапа шла довольно интересная борьба за победу между командами Киевской и Черниговоской областей. Но на стрельбе лежа Тарас Лесюк за счет штрафного круга отпустил более чем на полминуты Александра Морьева, и догнать соперника уже не сумел. Киевляне выиграли «золото», черниговские спортсмены довольствовались «серебром». Побороться за вторую позицию мог еще один киевский дуэт, но Антона Мигду неудача в стрельбе поджидала на решающей стойке: круг штрафа - и только бронзовая ступень подиума, пишет biathlon.com.ua.

Лучшими среди сумчан стали Виктория Ермакова и Богдан Цымбал, которые заняли пятое место, отстав от третьего место более, чем на минуту. Татьяна Продан и Денис Насыко были девятыми, Кристина Ковалева и Роман Боровик – 11-ми.

Спорт Биатлон

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