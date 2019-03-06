У роменчанина изъяли переделанный газовый пистолет Работники роменской полиции обнаружили и изъяли у 39-летнего местного жителя газовый пистолет с явными признаками переработки.

Проводя среди владельцев зарегистрированного оружия стандартную проверку условий ее хранения, работники полиции пришли в дом 39-летнего жителя райцентра. Мужчина в свое время оформил документы на право владения и пользования газовым пистолетом, и хранил его в соответствии с требованиями в специально оборудованном сейфе.

Однако при осмотре самого оружия полицейские обнаружили на ее поверхности заметные следы переработки под стрельбу резиновыми пулями. Как пояснил сам владелец пистолета, оружие ему нужно для самозащиты, однако для чего понадобилось его переделывать - четко объяснить так и не смог.

Пистолет правоохранители изъяли и направили на экспертное исследование, по результатам которого представленный образец есть не что иное, как короткоствольное гладкоствольное огнестрельное стрелковое оружие.

Сведения об этом событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и по ч. 1 ст. 263-1 УК Украины (незаконная переработка огнестрельного оружия). Поэтому желание мужчины иметь в своем распоряжении более серьезное, хотя и кустарно переработанное, оружие, может ему стоить лишения свободы на срок от двух до пяти лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.