Сумчан, которые до сих пор не подписали декларации с врачом, не будут лечить от гриппа

Об этом сообщают в горотделе здравоохранения.
Сейчас все пациенты терапевтов, семейных врачей и педиатров разделены на два списка - «зеленый» и «красный». В первый попали украинцы, которые подписали декларацию с врачом - за каждого государство платит 370 грн плюс возрастные надбавки. В «красный» же список отнесли тех, кто еще не подписал декларации с врачом.
В Министерстве здравоохранения с начала апреля хотят полностью прекратить финансирование пациентов из «красного» списка, которые не определились с семейным врачом. Это должно простимулировать и медиков, и самих пациентов заключать договоры.
Если новые правила с апреля заработают, то пациенты, которые без подписанных деклараций с семейным врачом, потеряют бесплатный доступ к ряду анализов и диагностике на первичном звене медицинской помощи. Если состояние пациента угрожает жизни, в амбулатории не вправе отказать, но если это плановое обращение, простуда или грипп, семейный врач может сказать «нет» или предложить подписать декларацию сразу на месте.
Отдел здравоохранения предлагает срочно определиться с семейным или участковым врачом и подписать декларацию, чтобы получать бесплатное лечение.
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