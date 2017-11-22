На Сумщине хотят переименовать село с 700-летней историей На заседании исполнительного комитета Тросятнецкого горсовета, 20 марта, было рассмотрено письмо и. о. старосты Заречненского старостинского округа, в котором говорится о том, что жители села Заречное выражают просьбу вернуть селу его историческое название - Боголюбово.

И.о. старосты Александр Миняйло привел интересные факты, обнародованные Институтом истории Украины НАН Украины, согласно которым упоминания о селе Боголюбово (ныне Заречное) берут начало с 1399 года. Именно в августе 1399 года, вблизи села Боголюбово, состоялось знаменательное историческое событие - битва на реке Ворскла, которая признана решающей в отношениях между Великим княжеством Литовским и Золотой Ордой.

«Десятки тысяч воинов из боярских и княжеских родов Украины, Беларуси и Литвы погибли на берегах Ворсклы... Эта битва вошла в историю как одна из самых массовых и кровавых битв эпохи средневековья. Она перечеркнула амбициозные планы Витовта, надолго лишив его возможности вести активную политику на востоке. Сокрушительное поражение в битве ослабило также политические позиции Великого княжества Литовского на международной арене, стало одной из главных причин восстановления польско-литовской унии», - говорится в справке Институт истории Украины НАН Украины.

Рассмотрев обращение жителей о переименовании населенного пункта «село Заречное Тростянецкого района Сумской обл.» в населенный пункт «село Боголюбово Тростянецкого района Сумской обл.», члены исполкома приняли такое решение: рекомендовать городскому голове Юрию Бове вынести данный вопрос на общественные слушания.