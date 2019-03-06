За неделю на Сумщине корью заболели 14 человек

Из них 81 взрослый и 29 детей, в том числе в течение последней недели - 14 взрослых. Зарегистрировано 1 летальный случай по Бурынскому району (имеется в виду роженица, которая умерла в Сумском областном перинатальном центре).
В Путивле студентка местного педколледжа заболела корью. Она родом с Бурынщины, где у нее были контакты с молодой беременной местной...
Больная корью женщина, которая на выходных родила младенца в роддоме на Басах - умерла сегодня утром....
До 5 апреля в Сумах временно приостановили госпитализацию рожениц в областной перинатальный центр....
Никаких проявлений болезни у младенца не нашли, но риск того, что вирус передался от матери к ребенку, очень большой....
На территории Сумщины за прошедшую неделю было зафиксировано 12 больных корью....