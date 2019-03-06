За неделю на Сумщине корью заболели 14 человек В Сумской области по состоянию на 21 марта заболело корью 110 человек (с учетом предыдущих диагнозов).

Из них 81 взрослый и 29 детей, в том числе в течение последней недели - 14 взрослых. Зарегистрировано 1 летальный случай по Бурынскому району (имеется в виду роженица, которая умерла в Сумском областном перинатальном центре).