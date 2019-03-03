Погода в Сумах: прогноз на завтра Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в пятницу, 22 марта, в Сумах ожидаются порывы северо-западного ветра (I уровень опасности, желтый).

По прогнозам синоптиков завтра будет облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем дождь. Ветер ночью западный, 5-10 м/с, днем северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха по городу ночью 0-2ºС мороза, днем столбик термометра будет показывать 6-8ºС тепла.