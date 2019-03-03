Погода в Сумах: прогноз на завтра

По прогнозам синоптиков завтра будет облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем дождь.
Ветер ночью западный, 5-10 м/с, днем северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха по городу ночью 0-2ºС мороза, днем столбик термометра будет показывать 6-8ºС тепла.
В последние дни недели и на выходных Сумщина будет находиться на поле борьбы между атициклоном с запада и циклонами с...
На выходных в Сумской господствовать циклон и его атмосферные фронты, сообщает областной гидрометцентр....
Позади понедельник с дождями, штормовым ветром и даже грозой в южной половине области....
Противостояние антициклона и циклонов с северо-запада и потепление с небольшим дождем, такой будет погода на Сумщине в конце недели и...
Подходят к концу выходные с солнечной, морозной погодой, и уже завтра в понедельник ожидаем изменения....