В Сумах на Эспланаде полдвора в строительном мусоре

Фото выложила в Фейсбуке Эрика Шпанцева. Это двор дома по пр. М.Лушпы, 5/25. Как оказалось, это строительный мусор из квартир, которые люди только недавно купили и проводят в них ремонты.
Сумское горуправление образования и науки сообщило о необходимости строительства в районе «Эспланада» детсадов и школы....
Сегодня, 28 ноября, на сессии Сумского горсовета повторно рассматривался проект решения «О результатах консультативного опроса жителей города Сумы в микрорайоне,...
Строительство «Эспланады» должно осуществляться в соответствии с новыми Государственными строительными нормами....
Сегодня, 31 октября, на сессии Сумского городского совета рассматривался вопрос «О результатах консультативного опроса жителей города Сумы в микрорайоне, ограниченном...
Появились предложения размещения школы и детсада на сумской «Эспланаде»....