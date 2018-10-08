В Сумах на Эспланаде полдвора в строительном мусоре В одном из дворов «элитного» микрорайона «Эспланада» местные жители устроили свалку.

Фото выложила в Фейсбуке Эрика Шпанцева. Это двор дома по пр. М.Лушпы, 5/25. Как оказалось, это строительный мусор из квартир, которые люди только недавно купили и проводят в них ремонты.