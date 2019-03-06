Сумские футзалисты получили 3 очка без борьбы Матч «Food Centre-СумДУ» — «Ураган-2» не состоится.

Встреча 17-го тура чемпионата Украины среди команд Первой лиги, который должен был состояться на этой неделе в Сумах, сыгран не будет. Причиной этого — участие большой группы игроков ивано-франковцев в матчах юношеской сборной Украины. Таким образом, «Food Centre-СумДУ» получил техническую победу 5:0.