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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:53215

На Сумщине спасатели ликвидировали масштабный пожар в жилом секторе

21 марта в 3:50 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в жилом доме по ул. Плановая в с. Мефодовка Серединобудского района.

О пожаре сообщила соседка, которая увидела дым и пламя на веранде дома. На место происшествия был направлен дежурный караул 42-го Государственного пожарно-спасательного поста.

По прибытию было установлено, что огнем охвачено кровлю на площади до 50 кв. м. и стены на площади до 60 кв. м. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на рядом расположенную хозяйственную постройку и соседний жилой дом. Для бесперебойной работы пожарно-спасательных подразделений автоцистерны пришлось дозаправлять от естественного водоема, который находился на расстоянии 700 м от очага пожара.

В 4:30 возгорание локализовали, а в 7:33 - потратив на тушение 12 тонн воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 1 единицу специальной техники и 4 человека личного состава от Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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