На Сумщине корью заболела студентка, контактировавшая с умершей в Сумах роженицей В Путивле студентка местного педколледжа заболела корью. Она родом с Бурынщины, где у нее были контакты с молодой беременной местной женщиной, которая 20 марта умерла в областном перинатальном центре от кори.

Примерно месяц назад они вместе лежали в больнице. Больная студентка 1999 года рождения, у которой лабораторно подтверждено корь, лечится по месту жительства в Бурыни, пишет Неделя.

В учебном заведении проводятся мероприятия, направленные на предупреждение распространения болезни. Как прокомментировала по телефону заместитель директора Елена Игнатова, они получили от местных медиков алгоритм действий, которые выполняют. Будет ли проведена массовая вакцинация педагогов и студентов, она пока не знает. В учебном заведении, по разным данным, есть минимум трое студентов, у которых подозревают корь. Лабораторно болезнь не подтверждена.

Напомним: беременную женщину привезли в Сумы в областной перинатальный центр 13 марта из районной больницы в Бурыни. Корь заподозрили местные врачи. По словам врачей, инфекцию перенесли брат женщины и их дети. То, что и беременная заболела корью, - подтвердили анализы. 24-летняя роженица родила мальчика на прошлой неделе. От чего именно 20 марта умерла женщина, покажет вскрытие, ведь у нее, кроме кори, была еще и пневмония. Ребенок находится под наблюдением медиков. У него корь не диагностирована, но инкубационный период еще не завершился. Областной перинатальный центр закрыт на карантин до 5 апреля. В Путивльском педагогическом колледже пока карантин не объявлен.

На Сумщине с начала года насчитали уже 96 случаев заболевания корью, за последнюю неделю - 14. В течение 2018 года таких было около 300. Украина сейчас занимает первое место в Европе по темпам распространения этой болезни.