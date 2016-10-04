У Сумах пройде творча зустріч з народними артистами України У неділю, 24 березня, в агенції промоції «Суми» пройде творча зустріч перед виставою «Дядя Ваня» Київського академічного молодого театру.

24 березня у приміщенні «Агенції промоції «Суми» у рамках проведення щорічного театрального фестивалю «Чеховфест» відбудеться творча зустріч з українськими акторами театру і кіно, Народними артистами України Олексієм Вертинським та Станіславом Бокланом. Початок о 15:00. Вхід вільний. Сумчан чека.nm за адресою: вул. Соборна, 27.