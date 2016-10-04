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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:3425

У Сумах пройде творча зустріч з народними артистами України

У неділю, 24 березня, в агенції промоції «Суми» пройде творча зустріч перед виставою «Дядя Ваня» Київського академічного молодого театру.

24 березня у приміщенні «Агенції промоції «Суми» у рамках проведення щорічного театрального фестивалю «Чеховфест» відбудеться творча зустріч з українськими акторами театру і кіно, Народними артистами України Олексієм Вертинським та Станіславом Бокланом.

Початок о 15:00. Вхід вільний.

Сумчан чека.nm за адресою: вул. Соборна, 27.

Досуг Творческая встреча

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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