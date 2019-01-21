На Сумщине пропала мать с 7-летним сыном (фото) Полиция Сумщины разыскивает пропавших без вести молодую женщину и ее маленького сына.

Работниками Ямпольского отделения полиции устанавливается местонахождение без вести пропавших Барановой (Кольвах) Натальи Александровны, 25 лет, жительницы пгт Свеса Ямпольского района, и ее 7-летнего сына Максима. Женщина вместе с ребенком три дня назад ушли из дома и по настоящее их местонахождение остается неизвестным.

На вид женщине 25-30 лет, ростом 160-165 см, среднего телосложения, волосы короткие темно-коричневые, глаза голубые, нос прямой, губы узкие, лицо овальной формы. Была одета в зимнюю короткую куртку темно-серого цвета, светло-синие джинсы и вязаную черную шапку

Ее сыну Максиму виду 6-8 лет, рост 125-130 см, худощавого телосложения. Ребенок имеет короткую стрижку, волосы темного цвета, глаза голубые с зеленым оттенком, нос прямой, губы узкие, лицо овальной формы. Был одет в зимнюю короткую куртку черного цвета, черные зимние штаны и серую шапку.

Работники полиции призывают граждан не оставаться равнодушными: оглянитесь, возможно, женщина с ребенком где-то рядом с вами, и им, возможно, нужна немедленная помощь. Если кому-то известно местонахождение пропавших Натальи и маленького Максима, или вы видели их при передвижении транспортом, или имеете информацию, которая поможет в их розыске, полиция просит сообщить об этом в Ямпольское отделение полиции по адресу: пгт Ямполь Сумской области, ул. Спасо-Преображенская, д. 15 или по телефонам: (05456) 2-12-60, 050-307-82-48; 096-747-46-71, или на круглосуточную линию «102», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.