У сумских фискалов новый замначальника Александр Гомон назначен первым заместителем начальника ГУ ГФС в Сумской области.

Согласно приказу ГФС №534-о от 20 марта 2019 года полковника налоговой милиции Александр Гомон назначен на должность первого заместителя начальника ГУ ГФС в Сумской области, который координирует деятельность подразделений налоговой милиции Сумщины.

Гомон Александр Васильевич родился в 1979 году в пгт Боровая Харьковской области. В 2002 году окончил Академию ГПС Украины. С 2002 года и по 2017 год работал на оперативных должностях в налоговой милиции Харькова и Киева.

С октября 2017 года работал в должности начальник оперативного управления ГУ ГФС в Сумской области.