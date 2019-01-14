У сумских фискалов новый замначальника

Согласно приказу ГФС №534-о от 20 марта 2019 года полковника налоговой милиции Александр Гомон назначен на должность первого заместителя начальника ГУ ГФС в Сумской области, который координирует деятельность подразделений налоговой милиции Сумщины.
Гомон Александр Васильевич родился в 1979 году в пгт Боровая Харьковской области. В 2002 году окончил Академию ГПС Украины. С 2002 года и по 2017 год работал на оперативных должностях в налоговой милиции Харькова и Киева.
С октября 2017 года работал в должности начальник оперативного управления ГУ ГФС в Сумской области.
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