В Сумах банкиру-вору дали 4 года К 4 годам ограничения свободы приговорили банкира, который присваивал средства клиентов.

При участии прокуратуры Сумской области Сумским апелляционным судом пересмотрено решение суда первой инстанции, которым начальник районного отделения банка был приговорен к 4 годам лишения свободы за присвоение средств с кредитных карточек жителей Белопольского района.

Напомним, что осужденный имел доступ к кредитным картам клиентов банка и с октября 2016 по май 2017 года снимал деньги с их счетов, в результате чего на них начислялись проценты за невыплату кредитов. Общая сумма средств, которыми завладел уже бывший начальник отделения, составляет почти 200 тыс. грн. Потерпевшими признаны 13 человек.

Банкир полностью признал свою вину в присвоении средств, продал свою квартиру и частично возместил ущерб потерпевшим. Апелляционный суд учел все смягчающие обстоятельства и принял решение, согласно которому обвиняемый признан виновным по ч. 2 и 3 ст. 191 (присвоение имущества должностным лицом), ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины и назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, контролем за использование средств в наличной и безналичной форме и их оборотом на предприятиях, учреждениях, организациях всех форм собственности сроком на 3 года, сообщает пресс-служба прокуратуры области.