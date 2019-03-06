Сумского водителя маршрутки под кайфом оштрафовали на 10 тысяч Два дня назад патрульные остановили в Сумах водителя маршрутки с признаками наркотического опьянения.

Он перевозил пассажиров и имел при себе вероятно наркотическое вещество и устройства для его употребления. В тот же день, он прошел освидетельствование на состояние наркотического опьянения в медицинском учреждении.

20 марта патрульная полиция получила врачебное заключение с положительным результатом, что водитель перевозил людей в состоянии наркотического опьянения. Инспекторы составили на 35-летнего мужчину административный протокол по ст. 130 (управление в состоянии наркотического опьянения) КоАП.

Санкция данной статьи предусматривает штраф в размере 10 200 гривен с лишением права управления транспортными средствами на 1 год.