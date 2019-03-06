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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумского водителя маршрутки под кайфом оштрафовали на 10 тысяч

Два дня назад патрульные остановили в Сумах водителя маршрутки с признаками наркотического опьянения.

Он перевозил пассажиров и имел при себе вероятно наркотическое вещество и устройства для его употребления. В тот же день, он прошел освидетельствование на состояние наркотического опьянения в медицинском учреждении.

20 марта патрульная полиция получила врачебное заключение с положительным результатом, что водитель перевозил людей в состоянии наркотического опьянения. Инспекторы составили на 35-летнего мужчину административный протокол по ст. 130 (управление в состоянии наркотического опьянения) КоАП.

Санкция данной статьи предусматривает штраф в размере 10 200 гривен с лишением права управления транспортными средствами на 1 год.

Право Маршрутки Под кайфом

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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