Сумского водителя маршрутки под кайфом оштрафовали на 10 тысяч

Он перевозил пассажиров и имел при себе вероятно наркотическое вещество и устройства для его употребления. В тот же день, он прошел освидетельствование на состояние наркотического опьянения в медицинском учреждении.
20 марта патрульная полиция получила врачебное заключение с положительным результатом, что водитель перевозил людей в состоянии наркотического опьянения. Инспекторы составили на 35-летнего мужчину административный протокол по ст. 130 (управление в состоянии наркотического опьянения) КоАП.
Санкция данной статьи предусматривает штраф в размере 10 200 гривен с лишением права управления транспортными средствами на 1 год.
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