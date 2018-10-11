Сумские бойцы покорили Киевщину

В соревнованиях приняла участие команда Сумской области. Всего от области было заявлено 26 спортсменов. Команда Сумщины получила «Золотой Кубок» (за I место в командном зачете) и в очередной раз доказала, что является одной из сильнейших команд Украины. Наши бойцы добыли 27 медалей: 16 золотых, 8 серебряных и 3 бронзовых.
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