Сумские бойцы покорили Киевщину 15 марта в Белой Церкви прошел Открытый кубок Киевской области по джиу-джитсу.

В соревнованиях приняла участие команда Сумской области. Всего от области было заявлено 26 спортсменов. Команда Сумщины получила «Золотой Кубок» (за I место в командном зачете) и в очередной раз доказала, что является одной из сильнейших команд Украины. Наши бойцы добыли 27 медалей: 16 золотых, 8 серебряных и 3 бронзовых.