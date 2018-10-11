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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумские бойцы покорили Киевщину

15 марта в Белой Церкви прошел Открытый кубок Киевской области по джиу-джитсу.

В соревнованиях приняла участие команда Сумской области. Всего от области было заявлено 26 спортсменов. Команда Сумщины получила «Золотой Кубок» (за I место в командном зачете) и в очередной раз доказала, что является одной из сильнейших команд Украины. Наши бойцы добыли 27 медалей: 16 золотых, 8 серебряных и 3 бронзовых.

Спорт Джиу-джитсу

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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