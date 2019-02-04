В Сумских магазинах продавали ненастоящее масло В ООО МК «Мясной» реализовали масло неизвестных производителей.

В ходе осуществления мероприятия государственного надзора ООО «МК Мясной» (г. Сумы) работниками Главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области было выявлено реализацию масла сладкосливочного селянского 73% «Мясной мясокомбинат» производства ООО «Моллозагро», юридический адрес: 64602, Харьковская область, г. Лозовая, ул. Ефима Березовского, 60 и направлено его для лабораторных исследований, в ходе которых было выявлено наличие немолочных жиров, что не допускается.

Главное управление Госпродпотребслужбы в Сумской области обратилось с письмом в Главное управление Госпродпотребслужбы в Харьковской области, которое дало ответ, что ООО «Моллозагро» не осуществляет производство масла сладкосливочного МК «Мясной».

Главное управление Госпродпотребслужбы в Сумской области призывает потребителей отказаться от приобретения масла сладкосливочного неизвестного происхождения и произведенного с нарушением пищевого законодательства.

В случае выявления в учреждениях торговли такого продукта просят информировать Госпродпотребслужбу по телефону (0542) 77-90-43 для принятия неотложных мер по недопущению к реализации.