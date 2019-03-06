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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах спасатели организовали праздник для солнечных детей

21 марта спасатели пришли в Сумскую специализированную общеобразовательную школу, в которой проходят обучение около 70 детей с нарушениями интеллектуального развития, в том числе «Дети солнца», день которых сегодня отмечается по всему миру.

Сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и специалисты Учебно-методического центра гражданской защиты и безопасности жизнедеятельности, рассказали детям о действиях при пожаре, начиная от информации, которую должно содержать сообщение на телефонную линию «101», до того, как проводится эвакуация из опасной зоны. Спасатели разъяснили детям спецификe использования огнетушителей. Также рассказали о взрывоопасных предметах и алгоритме действий при их обнаружении.

Большой восторг у детей вызвали практические занятия, которые дали возможность почувствовать себя настоящими спасателями, ведь они могли примерить боевую одежду пожарных, воспользоваться спасательным снаряжением. Продемонстрировали на специальном манекене детям реанимационные мероприятия, показали, как проводится транспортировка пострадавшего и приемы оказания медицинской помощи при травме грудной клетки.

По словам организаторов, такие занятия полезны для детей, так как в любом месте может произойти пожар или другое чрезвычайное событие. Поэтому каждый человек должен знать элементарные правила безопасного поведения для того, чтобы сохранить свою жизнь и уметь помочь другим, сообщает Управление ГСЧС в Сумской области.

Общество Синдром Дауна Спасатели

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