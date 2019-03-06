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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:15155

В Сумах оштрафовали «Укрпочту» за антисанитарию

Сумской окружной административный суд подтвердил правомерность применения штрафа в размере 29,7 тыс. грн к АО «Укрпочта» за нарушение в сфере безопасности пищевых продуктов.

Специалистами Сумского городского управления Главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области, во время осуществления внепланового мероприятия на розничной базе Сумской дирекции АО «Укрпочта», зафиксировано значительное количество нарушений по соблюдению требований обеспечения безопасности пищевых продуктов и гигиенических требований. В частности, помещение не поддерживается в чистоте, транспортные средства одновременно перевозят продукты питания, почтовые отправления и бытовую химию, продукты питания не защищены от загрязнения на всех стадиях обращения, не ведется результативная борьба с грызунами, отсутствуют доказательства, что в помещение допускается персонал, который не имеет противопоказаний по обращению с пищевыми продуктами, что является нарушением норм Закона Украины «Об основных принципах и требования к безопасности и качеству пищевых продуктов». Основанием данного мероприятия было предписание по устранению нарушений требований законодательства, выданного по результатам проведения планового мероприятия органом государственного надзора (контроля).

По данному факту первым заместителем начальника Главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области Евгением Лазоренко, вынесено постановление о наложении на Сумскую дирекцию АО «Укрпочта» штрафа в размере восьми минимальных заработных плат – 29 784,00 гривен.

Не согласившись с данным постановлением, оператор рынка обжаловал его в Сумской окружной административный суд. Начальником отдела правового обеспечения при рассмотрении данного дела в суде была доказана правомерность проведенной проверки и примененных штрафных санкций, в связи с чем решением Сумского окружного административного суда отказано в удовлетворении исковых требований Сумской дирекции АО «Укрпочта».

Главное управление Госпродпотребслужбы в Сумской области напоминает, что операторы рынка, которые осуществляют хозяйственную деятельность по производству или обороту пищевых продуктов, в случае невыполнения, несвоевременного выполнения законных требований (предписаний) должностного лица компетентного органа, его территориального органа по устранению несут ответственность в виде штрафа в размере от пяти до восьми минимальных заработных плат.

Право Госпродпотребслужба Укрпочта Штраф

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