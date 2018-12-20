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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:30542

На Сумщине попрощались с героем

21 марта Недригайливщина попрощалась с Евгением Керечанином, который погиб на Луганщине.

Евгений родился в с. Деркачовка 7 мая 1998 года в семье простых сельских тружеников. После окончания школы, в 2013 году, Евгений поступил в Недригайловское ВПУ, в котором получил профессию по специальности слесарь по ремонту автомобилей, электрогазосварщика, водитель категории «Е». Затем Евгений, был принят на службу в ряды Вооруженных Сил Украины по контракту. Получив военное звание - солдат, променял тихую, спокойную юношескую жизнь на суровые будни воина-защитника Отечества. Он проходил военную службу в горячих точках, в зоне АТО (ООС) на востоке Украины в Донецкой и Луганской областях. Трагедия произошла 18 марта около 10 часов утра вблизи населенного пункта хутор Свободный Попаснянского района Луганской области в результате смертельного пулевого ранения, нанесенного снайпером.

Общество Евгений Керечанин Недригайловский район Похороны ООС

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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