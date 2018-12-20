На Сумщине попрощались с героем 21 марта Недригайливщина попрощалась с Евгением Керечанином, который погиб на Луганщине.

Евгений родился в с. Деркачовка 7 мая 1998 года в семье простых сельских тружеников. После окончания школы, в 2013 году, Евгений поступил в Недригайловское ВПУ, в котором получил профессию по специальности слесарь по ремонту автомобилей, электрогазосварщика, водитель категории «Е». Затем Евгений, был принят на службу в ряды Вооруженных Сил Украины по контракту. Получив военное звание - солдат, променял тихую, спокойную юношескую жизнь на суровые будни воина-защитника Отечества. Он проходил военную службу в горячих точках, в зоне АТО (ООС) на востоке Украины в Донецкой и Луганской областях. Трагедия произошла 18 марта около 10 часов утра вблизи населенного пункта хутор Свободный Попаснянского района Луганской области в результате смертельного пулевого ранения, нанесенного снайпером.