В Ромнах копы остановили грузовик с «липовыми» документами

Осуществляя обследования улично-дорожной сети, на автодороге Р-60 «Кролевец – Конотоп – Ромны - Пирятин», в городе Ромны, работники отдела безопасности дорожного движения (БДД) за нарушение ПДД остановили автомобиль КамАЗ.
Проверяя документы, у инспекторов возникли сомнения относительно действительности протокола обязательного технического контроля транспортного средства, ведь серийный номер, который біл указан в документе, не соответствовал указанному в полицейской базе. В то же время свидетельство о регистрации транспортного средства также имело явные признаки подделки.
Инспекторы вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Роменского отделения полиции.
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