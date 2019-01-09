В Ромнах копы остановили грузовик с «липовыми» документами Инспекторы отдела БДД остановили грузовик, водитель которого предоставил для проверки документы, вероятно, с признаками подделки.

Осуществляя обследования улично-дорожной сети, на автодороге Р-60 «Кролевец – Конотоп – Ромны - Пирятин», в городе Ромны, работники отдела безопасности дорожного движения (БДД) за нарушение ПДД остановили автомобиль КамАЗ.

Проверяя документы, у инспекторов возникли сомнения относительно действительности протокола обязательного технического контроля транспортного средства, ведь серийный номер, который біл указан в документе, не соответствовал указанному в полицейской базе. В то же время свидетельство о регистрации транспортного средства также имело явные признаки подделки.

Инспекторы вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Роменского отделения полиции.