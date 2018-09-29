Сумчан приглашают на благотворительный вечер

«Всех своих друзей и людей, не безразличных к чужой беде, а также любителей поэзии и музыки приглашаю на свой творческий благотворительный вечер. Деньги, собранные на вечере, пойдут на лечение онкобольных детей гематологического отделения Сумской областной детской больницы», - сообщает поэтесса.
Вечер пройдет в актовом зале Сумской областной универсальной научной библиотеке (ул. Героев Сумщины, 10). Начало в 17.30.
В благотворительном бале «Рождественская сказка дарит добро» приняли участие 150 педагогов области....
16 декабря в Сумах пройдет благотворительное занятие по йоге для всей семьи....
27 ноября - Всеукраинский день добрых дел....
Агенція промоції «Суми» та Громадський фонд «Суми» запрошують усіх бажаючих долучитися до акції «Подаруй свято дитині»!...
28 сентября в Киеве состоялся Украинский форум благотворителей....