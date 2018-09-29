Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:3825

Сумчан приглашают на благотворительный вечер

26 марта в Сумах пройдет творческий благотворительный вечер сумской поэтессы Ларисы Перминовой.

«Всех своих друзей и людей, не безразличных к чужой беде, а также любителей поэзии и музыки приглашаю на свой творческий благотворительный вечер. Деньги, собранные на вечере, пойдут на лечение онкобольных детей гематологического отделения Сумской областной детской больницы», - сообщает поэтесса.

Вечер пройдет в актовом зале Сумской областной универсальной научной библиотеке (ул. Героев Сумщины, 10). Начало в 17.30.

Общество Благотворительность Лариса Перминова Творческий вечер

По тематике

В Сумах прошел благотворительный бал «Рождественская сказка дарит добро»
11.01.2019 18:36

В Сумах прошел благотворительный бал «Рождественская сказка дарит добро»

В благотворительном бале «Рождественская сказка дарит добро» приняли участие 150 педагогов области....

Сумчан приглашают на благотворительную йогу
12.12.2018 17:10

Сумчан приглашают на благотворительную йогу

16 декабря в Сумах пройдет благотворительное занятие по йоге для всей семьи....

Сумчан приглашают на щедрый вторник
23.11.2018 12:10

Сумчан приглашают на щедрый вторник

27 ноября - Всеукраинский день добрых дел....

Сумчан просять подарувати свято дітям
22.11.2018 15:00

Сумчан просять подарувати свято дітям

Агенція промоції «Суми» та Громадський фонд «Суми» запрошують усіх бажаючих долучитися до акції «Подаруй свято дитині»!...

Сумских благотворителей отметили в столице
29.09.2018 21:35

Сумских благотворителей отметили в столице

28 сентября в Киеве состоялся Украинский форум благотворителей....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.