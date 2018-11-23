В Сумах пройдет благотворительный вечер 26 марта в Сумах пройдет творческий благотворительный вечер сумской поэтессы Ларисы Перминовой.

«Всех своих друзей и людей, не безразличных к чужой беде, а также любителей поэзии и музыки приглашаю на свой творческий благотворительный вечер. Деньги, собранные на вечере, пойдут на лечение онкобольных детей гематологического отделения Сумской областной детской больницы», - сообщает поэтесса.

Вечер пройдет в актовом зале Сумской областной универсальной научной библиотеке (ул. Героев Сумщины, 10). Начало в 17.30.