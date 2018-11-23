В Сумах пройдет благотворительный вечер

«Всех своих друзей и людей, не безразличных к чужой беде, а также любителей поэзии и музыки приглашаю на свой творческий благотворительный вечер. Деньги, собранные на вечере, пойдут на лечение онкобольных детей гематологического отделения Сумской областной детской больницы», - сообщает поэтесса.
Вечер пройдет в актовом зале Сумской областной универсальной научной библиотеке (ул. Героев Сумщины, 10). Начало в 17.30.
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