Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:51276

Цикл лекций «Об искусстве» для сумчан продолжается

23 марта Сумская городская галерея приглашает на очередную лекцию, которую будет читать сумской художник Михаил Грудий.

Михаил Грудий родился в 1986 году в Сумах. Окончил Сумское училище искусств и культуры им. Д.Бортнянского и Киевский институт декоративно-прикладного искусства и дизайна им. Бойчука.

С 2008 года активно занимается творческой работой в направлении декоративной живописи. Работает в стиле неопримитивизм, используя смешанную технику. Иногда также выполняет реалистичные работы, портреты, пейзажи, натюрморты, церковные росписи.

Начало в 17:00 по адресу: ул. Соборная, 27.

Вход свободный.

Досуг Искусство Лекция

По тематике

Сумчан запрошують на ненудну лекцію-вікторину «Вибори: як це працює?»
20.03.2019 14:10

Сумчан запрошують на ненудну лекцію-вікторину «Вибори: як це працює?»

«Мій голос нічого не вирішує», «все куплено» і «ми нічого не змінимо»: запрошуємо разом розібратися в міфах і легендах навколо...

В Сумах пройдет лекция о Чехове (обновлено)
15.03.2019 08:07

В Сумах пройдет лекция о Чехове (обновлено)

Что мы знаем об Антоне Павловиче? Умеем ли его читать и понимать?...

Сумчан запрошують на «Мистецьку середу»
05.03.2019 17:18

Сумчан запрошують на «Мистецьку середу»

6 березня о 19:00 в Розумному Хабі (Кузнечна 2, 2 поверх) пройде зустріч з майстром фотомистецтва - Сергієм Чепульським....

Сумчан приглашают на лекцию о Чехове
05.03.2019 10:40

Сумчан приглашают на лекцию о Чехове

Что мы знаем об Антоне Павловиче? Умеем ли его читать и понимать?...

Сумчанам расскажут, как быстро открыть бизнес
26.02.2019 08:55

Сумчанам расскажут, как быстро открыть бизнес

В Сумах пройдет публичная лекция «ФЛП, и ты уже в бизнесе!»....

Новости

Больная корью роженица умерла в роддоме в Сумах
20.03.2019 11:27
Женщина выпала из троллейбуса в Сумах: водитель поехал дальше 3
20.03.2019 10:00
Сумчане убрали въезд в город, не дожидаясь коммунальщиков
Сегодня 14:47
Сумские «академики» сыграют в ПТУ
Сегодня 14:25
Сумчан приглашают на благотворительную ярмарку
Сегодня 13:43
В Ромнах копы остановили грузовик с «липовыми» документами
Сегодня 13:04
Апелляционный суд пересмотрит ходатайство об отстранении от должности заммэра Сум Журбы
Сегодня 12:32
Глуховчанин заплатил реальные деньги за виртуальные «плюшки»
Сегодня 12:25
В сумском ресторане грабители забрали телефон у посетителя (видео)
Сегодня 11:58
Цикл лекций «Об искусстве» для сумчан продолжается
Сегодня 11:51
На Сумщине спасатели тушили три пожара
Сегодня 11:47
Выборы-выборы: на Сумщине полиция открыла дело по факту подделки документов
Сегодня 11:42
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.