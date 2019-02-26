Цикл лекций «Об искусстве» для сумчан продолжается 23 марта Сумская городская галерея приглашает на очередную лекцию, которую будет читать сумской художник Михаил Грудий.

Михаил Грудий родился в 1986 году в Сумах. Окончил Сумское училище искусств и культуры им. Д.Бортнянского и Киевский институт декоративно-прикладного искусства и дизайна им. Бойчука.

С 2008 года активно занимается творческой работой в направлении декоративной живописи. Работает в стиле неопримитивизм, используя смешанную технику. Иногда также выполняет реалистичные работы, портреты, пейзажи, натюрморты, церковные росписи.

Начало в 17:00 по адресу: ул. Соборная, 27.

Вход свободный.