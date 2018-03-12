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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:27332

В субботу в сумских ресторанах будет проходить «Ужин при свечах ради Планеты»

В субботу, 30 марта, весь мир присоединяется к инициативе Час Земли мировой кампании по борьбе с изменением климата, организованной Всемирным фондом природы WWF.

В рамках акции по всему миру символически выключают освещение и электроприборы на один час, чтобы объединиться и показать готовность к действиям ради будущего планеты. Приобщиться призывают и сумчан. Все, что нужно сделать - выключить свет с 20:30 до 21:30.

К масштабному экологическому мероприятию присоединятся и сумские заведения питания ресторанного типа, проведя акцию «Ужин при свечах ради Планеты». Во время акции ее участники выключат свет в ресторанах и кафе на час (20:30-21:30) и обеспечат освещения помещений с помощью свечей.

Всех желающих провести субботний «вечер при свечах ради Планеты» будут ждать в 11 заведениях города кафе: Brooklyn Bobik, кафе Chekhoff's, ресторане «Old Pub», гриль-баре «Дикий Запад», ресторане «Стумари», ресторане «Холостяк», ресторане Crocodile, кафе Be Happy, кафе CoffeMan, кафе Chocolatte, кафе «Львовская мастерская шоколада».

Общество Рестораны Час Земли

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