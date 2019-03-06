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Евгений Кудлай
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Глава Сумской РГА побывал в СИЗО

Сумской СИЗО посетил глава Сумской районной государственной администрации Геннадий Дорошенко.

20 марта государственное учреждение «Сумской следственный изолятор» посетил глава Сумской районной государственной администрации Геннадий Дорошенко.

В сопровождении начальника учреждения Игоря Яковлева, вместе с директором Сумского завода резинотехнических изделий Виктором Гордиенко и начальником филиала Центра здравоохранения ГКИС Виталием Руденко, Геннадий Дорошенко осмотрел территорию учреждения. Во время обхода обсудили запланированные текущие ремонты помещений, с целью улучшения условий содержания и медико-санитарного обеспечения осужденных и лиц, взятых под стражу.

Также было проведено совещание, на котором рассматривались вопросы о ходе реализации проекта комплексной районной программы «Правопорядок на 2016-2020 годы», в рамках которой в прошлом году учреждение получило субвенции из местного бюджета в сумме 500 000 грн. Средства были освоены в полном объеме на проведение текущего ремонта запрещенной зоны и инженерно-технических средств охраны учреждения, а также материалов для текущего ремонта внутренней предупредительной ограждения.

«Улучшение условий содержания осужденных и лиц, заключенных под стражу, является одной из приоритетных задач, которое влияет на процесс ресоциализации», - отметил начальник учреждения Игорь Яковлев.

Право Геннадий Дорошенко СИЗО

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