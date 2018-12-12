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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:08692

На Сумщине отец посадил на цепь сына-инвалида

До 5 лет лишения свободы грозит мужчине, который приковывал цепью к кровати своего сына с инвалидностью.

Тростянецким отделом Ахтырской местной прокуратуры сегодня, 22 марта, сообщено о подозрении 57-летнему жителю Тростянецкого района, который систематически приковывал цепью к кровати своего 30-летнего сына. Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы, совершенное опасным для жизни и здоровья потерпевшего способом, которое сопровождалось причинением физических страданий) УК Украины. Досудебное следствие осуществляют следователи Тростянецкого отделения полиции.

Об указанном факте стало известно благодаря медикам, которые прибыли по вызову в указанный дом. Как выяснилось, в доме проживал отец вместе со своим сыном, который имеет инвалидность 1 группы. После того, как три года назад умерла мать парня, мужчина периодически приковывал сына к кровати цепью, которую закреплял замком. Свои действия мужчина объясняет тем, что сын вел себя агрессивно и таким образом он пытался его успокоить. Также он ограничивал его свободу, когда выходил из дома. В то же время к медикам за помощью человек не обращался, должным образом за сыном н ухаживал, при этом злоупотреблял алкоголем.

Как рассказал руководитель Ахтырской местной прокуратуры Александр Языков, пока следователи и прокуроры подготовили ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде домашнего ареста. За содеянное ему грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

В настоящее время при содействии правоохранительных органов парня направлено на стационарное лечение в медицинское учреждение. Вместе с тем прокурором Сумской области готовится письмо в компетентные органы по решению дальнейшей его судьбы, в частности его местонахождение, поскольку жизнь в родительском доме представляет угрозу его здоровью и даже жизни, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Лишение свободы Тростянецкий район

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