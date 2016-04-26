Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:22516

Сумчан будут проверять на туберкулез в центре города

В субботу, 23 марта, представители общественной организации Клуб «Шанс» проведут в Сумах акцию ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом.

В программе мероприятия:

- скрининг местного населения туберкулезом;

- распространение информационных материалов;

- консультация о путях передачи и профилактики заболевания.

Спикеры:

- Андрей Букин, исполнительный директор общественной организации «Клуб «Шанс»;

- Денис Ревенко, региональный представитель Всеукраинской пациентской организации «TBpeopleUkraine» в Сумской области;

- Марина Коротенко, региональная координатор «Positive Women» в Сумской области;

- Наталья Есина, представитель Украинского Хельсинского союза по правам человека в Сумской области.

Место проведения: улица Ильинская, 2 (возле здания «Укртелекома»). Начало в 14:00.

Напомним, 24 марта - Всемирный день борьбы с туберкулезом. Он призван повысить уровень осведомленности общественности о том, что сейчас это заболевание остается эпидемией в большей части мира, в том числе и в Украине.

В прошлом году в Сумах обнаружили 106 больных туберкулезом. В 2017 году пациентов с туберкулезом было 118. Несколько уменьшилась не только общая заболеваемость, а и заболеваемость туберкулезом органов дыхания. А вот смертность от туберкулеза за 2018 по сравнению с 2017 годом выросла - умерло 15 человек, тогда как в 2017 году от туберкулеза умерло десять сумчан.

Общество Туберкулез

По тематике

Смертность от туберкулеза в Сумах выросла в 1,5 раза
Вчера 12:27

Смертность от туберкулеза в Сумах выросла в 1,5 раза

В прошлом году от туберкулеза умерили 15 сумчан....

26.07.2018 09:19

На Сумщине растет смертность от туберкулеза

Об этом говорили на заседании круглого стола, где обсуждались сотрудничество органов государственной власти, медицинских работников и пациентов, больных туберкулезом, в...

04.11.2016 08:18

В Сумах шестеро детей заболели туберкулезом

В управлении Госпродпотребслужбы в г. Сумы призывают горожан изменить свое отношение к такой болезни как туберкулез....

28.04.2016 11:57

В ахтырской школе не нашли детей, больных туберкулезом

На 27 апреля все работники школы № 3 в Ахтырке, где были обнаружены два учителя, больных туберкулезом, прошли соответствующие обследования...

26.04.2016 12:21

На Сумщине больная туберкулезом учительница могла заразить 250 школьников

В Ахтырке школьники, контактировавшие с больной, будут проходить туберкулиндиагностику....

Новости

Больная корью роженица умерла в роддоме в Сумах
20.03.2019 11:27
Женщина выпала из троллейбуса в Сумах: водитель поехал дальше 3
20.03.2019 10:00
Сумчане убрали въезд в город, не дожидаясь коммунальщиков
Сегодня 14:47
Сумские «академики» сыграют в ПТУ
Сегодня 14:25
Сумчан приглашают на благотворительную ярмарку
Сегодня 13:43
В Ромнах копы остановили грузовик с «липовыми» документами
Сегодня 13:04
Апелляционный суд пересмотрит ходатайство об отстранении от должности заммэра Сум Журбы
Сегодня 12:32
Глуховчанин заплатил реальные деньги за виртуальные «плюшки»
Сегодня 12:25
В сумском ресторане грабители забрали телефон у посетителя (видео)
Сегодня 11:58
Цикл лекций «Об искусстве» для сумчан продолжается
Сегодня 11:51
На Сумщине спасатели тушили три пожара
Сегодня 11:47
Выборы-выборы: на Сумщине полиция открыла дело по факту подделки документов
Сегодня 11:42
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.