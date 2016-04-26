Сумчан будут проверять на туберкулез в центре города

В программе мероприятия:
- скрининг местного населения туберкулезом;
- распространение информационных материалов;
- консультация о путях передачи и профилактики заболевания.
Спикеры:
- Андрей Букин, исполнительный директор общественной организации «Клуб «Шанс»;
- Денис Ревенко, региональный представитель Всеукраинской пациентской организации «TBpeopleUkraine» в Сумской области;
- Марина Коротенко, региональная координатор «Positive Women» в Сумской области;
- Наталья Есина, представитель Украинского Хельсинского союза по правам человека в Сумской области.
Место проведения: улица Ильинская, 2 (возле здания «Укртелекома»). Начало в 14:00.
Напомним, 24 марта - Всемирный день борьбы с туберкулезом. Он призван повысить уровень осведомленности общественности о том, что сейчас это заболевание остается эпидемией в большей части мира, в том числе и в Украине.
В прошлом году в Сумах обнаружили 106 больных туберкулезом. В 2017 году пациентов с туберкулезом было 118. Несколько уменьшилась не только общая заболеваемость, а и заболеваемость туберкулезом органов дыхания. А вот смертность от туберкулеза за 2018 по сравнению с 2017 годом выросла - умерло 15 человек, тогда как в 2017 году от туберкулеза умерло десять сумчан.
В прошлом году от туберкулеза умерили 15 сумчан....
Об этом говорили на заседании круглого стола, где обсуждались сотрудничество органов государственной власти, медицинских работников и пациентов, больных туберкулезом, в...
В управлении Госпродпотребслужбы в г. Сумы призывают горожан изменить свое отношение к такой болезни как туберкулез....
На 27 апреля все работники школы № 3 в Ахтырке, где были обнаружены два учителя, больных туберкулезом, прошли соответствующие обследования...
В Ахтырке школьники, контактировавшие с больной, будут проходить туберкулиндиагностику....