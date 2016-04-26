Сумчан будут проверять на туберкулез в центре города В субботу, 23 марта, представители общественной организации Клуб «Шанс» проведут в Сумах акцию ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом.

В программе мероприятия:

- скрининг местного населения туберкулезом;

- распространение информационных материалов;

- консультация о путях передачи и профилактики заболевания.

Спикеры:

- Андрей Букин, исполнительный директор общественной организации «Клуб «Шанс»;

- Денис Ревенко, региональный представитель Всеукраинской пациентской организации «TBpeopleUkraine» в Сумской области;

- Марина Коротенко, региональная координатор «Positive Women» в Сумской области;

- Наталья Есина, представитель Украинского Хельсинского союза по правам человека в Сумской области.

Место проведения: улица Ильинская, 2 (возле здания «Укртелекома»). Начало в 14:00.

Напомним, 24 марта - Всемирный день борьбы с туберкулезом. Он призван повысить уровень осведомленности общественности о том, что сейчас это заболевание остается эпидемией в большей части мира, в том числе и в Украине.

В прошлом году в Сумах обнаружили 106 больных туберкулезом. В 2017 году пациентов с туберкулезом было 118. Несколько уменьшилась не только общая заболеваемость, а и заболеваемость туберкулезом органов дыхания. А вот смертность от туберкулеза за 2018 по сравнению с 2017 годом выросла - умерло 15 человек, тогда как в 2017 году от туберкулеза умерло десять сумчан.