Сумчан приглашают на благотворительную ярмарку Благотворительная ярмарка изделий учеников, родителей и учителей КУ ССШ №29 пройдет 26 марта в городской галерее.

Также на этом мероприятии будет представлена концертная программа, посвященная творчеству Т. Шевченко.

Время, проведенное с нами, останутся у вас теплыми воспоминаниями и приятными hand made вещами. Собранные средства пойдут на нужды онкобольных детей.

Начало в 16.00.

Справки по тел. 0687758109.