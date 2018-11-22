Сумчан приглашают на благотворительную ярмарку

Также на этом мероприятии будет представлена концертная программа, посвященная творчеству Т. Шевченко.
Время, проведенное с нами, останутся у вас теплыми воспоминаниями и приятными hand made вещами. Собранные средства пойдут на нужды онкобольных детей.
Начало в 16.00.
Справки по тел. 0687758109.
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