В Сумской галерее пройдет благотворительная ярмарка

Также на этом мероприятии будет представлена концертная программа, посвященная творчеству Т. Шевченко.
Время, проведенное с нами, останутся у вас теплыми воспоминаниями и приятными hand made вещами. Собранные средства пойдут на нужды онкобольных детей.
Справки по тел. 0687758109.
В субботу, 10 ноября, в Сумах пройдет ярмарка, посвященная Всемирному дню доброты....
11 октября в сумской школе № 27 прошла традиционная Осенняя благотворительная ярмарка....
28 сентября прошла осенняя благотворительная ярмарка....
29 сентября в сумской школе № 27 провели традиционную уже благотворительную «Осеннюю ярмарку»....
28 апреля в сумской школе № 27 прошла традиционная благотворительная цветочная ярмарка....