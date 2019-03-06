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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:47220

На Сумщине спасатели тушили три пожара

На Сумщине за минувшие сутки спасатели трижды ликвидировали пожары в жилых домах.

22 марта в 1:28 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре в жилом доме по ул. Мира в с. Штеповка Лебединского района. О пожаре сообщил владелец. На место происшествия был направлен дежурный караул 18-й Государственной пожарно-спасательной части и добровольные пожарные команды сел Подопригоры и Голубовка.

Первыми на место происшествия прибыли пожарные из с. Подопригоры, а через некоторое время, преодолев расстояние в 32 км, к ликвидации возгорания приступили пожарные из райцентра. По прибытию было установлено, что огнем охвачено кровлю жилого дома по всей площади, образовалась угроза дальнейшего распространения огня на рядом расположенные 2 хозяйственные постройки и еще один соседский жилой дом. Для бесперебойной работы пожарно-спасательных подразделений автоцистерны пришлось дозаправлять от водонапорной башни, которая находилась на расстоянии 2 км от очага пожара.

В 2:02 возгорание локализовали, а в 7:15, потратив на тушение более 37 тонн воды, полностью ликвидировали.

Похожие случаи имели место в Шосткинском и Великописаревском районах, где спасатели ликвидировав возгорания спасли от уничтожения еще 2 жилых дома.

Всего на тушение было привлечено 4 единицы специальной техники и 15 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и 2 автомобиля и 4 работника добровольных пожарных формирований, сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Общество Пожар

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