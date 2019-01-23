В сумском ресторане грабители забрали телефон у посетителя (видео) Патрульные оперативно разыскали компанию, которая подозревается в совершении ограбления.

На линию 102 поступило сообщение о совершении уголовного преступления в одном из заведений питания на проспекте Михаила Лушпы.

Заявитель сообщил, что компания из четырех неизвестных открыто завладела его мобильным телефоном, который лежал на столе. Приметы вероятных правонарушителей передали всем экипажам города.

Уже через 15 минут, неподалеку, на остановке общественного транспорта патрульные разыскали парней, похожих по описанию.

Общаясь с гражданами, патрульные увидели, как один из них выбросил чехол от мобильного. Странные действия мужчины насторожили стражей порядка. Патрульные сразу осмотрели прилегающую территорию, где и обнаружили похищенный телефон.

Заявитель действительно узнал свое средство связи и чехол от него, а также самих правонарушителей.

Инспекторы вызвали на место следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (Грабеж, соединенный с насилием, не опасным для жизни или здоровья потерпевшего, или с угрозой применения такого насилия, или совершенный повторно, или по предварительному сговору группой лиц) УК.