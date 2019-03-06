В Сумах бабушка помогла фейковому внуку Несмотря на все предостережения правоохранителей, проявляя чрезмерную доверчивость, жители Сум продолжают попадать в их «ловушки».

С заявлением о мошенничестве на линию «102» обратилась 81-летняя бабушка. Старушка рассказала, что вчера ей на стационарный телефон позвонил неизвестный, который представился ее внуком. Он попросил помочь ему деньгами. Сказал, что деньги ему нужны срочно, без всяких объяснений. А когда она согласилась помочь, он приказал ей отдать их приятелю, который позже пришел к ней домой. В результате старушка осталась без 5 тысяч гривен и 100 долларов США.

Полицейские по этому факту открыли уголовные производства по ч.1 ст.190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество» и делают все возможное, чтобы установить злоумышленников и привлечь их к ответственности. А также советуют жителям области быть осторожными и менее доверчивыми, проверять информацию, полученную от случайных телефонных собеседников, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.