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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:52144

В Сумах бабушка помогла фейковому внуку

Несмотря на все предостережения правоохранителей, проявляя чрезмерную доверчивость, жители Сум продолжают попадать в их «ловушки».

С заявлением о мошенничестве на линию «102» обратилась 81-летняя бабушка. Старушка рассказала, что вчера ей на стационарный телефон позвонил неизвестный, который представился ее внуком. Он попросил помочь ему деньгами. Сказал, что деньги ему нужны срочно, без всяких объяснений. А когда она согласилась помочь, он приказал ей отдать их приятелю, который позже пришел к ней домой. В результате старушка осталась без 5 тысяч гривен и 100 долларов США.

Полицейские по этому факту открыли уголовные производства по ч.1 ст.190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество» и делают все возможное, чтобы установить злоумышленников и привлечь их к ответственности. А также советуют жителям области быть осторожными и менее доверчивыми, проверять информацию, полученную от случайных телефонных собеседников, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.

Право Мошенничество

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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