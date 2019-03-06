Апелляционный суд пересмотрит ходатайство об отстранении от должности заммэра Сум Журбы

Александра Журбу подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 367 УК Украины (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия). Чиновнику инкриминируют ненадлежащее исполнение обязанностей в сфере осуществления контроля за надлежащим содержанием, эксплуатацией объектов жилого фонда предприятиями жилищного хозяйства, а именно содержание ими лифтов в надлежащем состоянии. О подозрении заместителю городского головы было сообщено в уголовном производстве, в рамках которого ведется досудебное расследование смерти двухмесячного ребенка в шахте лифта многоквартирного дома.
Рассмотрение апелляционной жалобы назначено на 8 апреля 2019 года на 13 час. 00 мин.
Следственный судья Заречного районного суда Сум Евгений Янголь не удовлетворил ходатайство следователя об отстранении от занимаемой должности заместителя Сумского городского...
Заместителю городского головы Сум Александру Журбе суд избрал меру пресечения в виде личного обязательства сроком до 13 мая....
Сегодня, 15 марта, в Заречном райсуде г. Сумы рассмотрели ходатайство о продлении срока предварительного расследования по делу о гибели младенца...
Сегодня, 6 марта, в Заречном райсуде состоялось заседание по рассмотрению ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде личного обязательства...
Служебное расследование в отношении сотрудников департамента инфраструктуры завершено....