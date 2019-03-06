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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Апелляционный суд пересмотрит ходатайство об отстранении от должности заммэра Сум Журбы

21 марта в Сумской апелляционный суд поступила апелляционная жалоба прокурора на постановление следственного судьи Заречного районного суда г. Сумы, которой стороне обвинения было отказано в удовлетворении ходатайства об отстранении заместителя городского головы г. Сумы от занимаемой должности.

Александра Журбу подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 367 УК Украины (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия). Чиновнику инкриминируют ненадлежащее исполнение обязанностей в сфере осуществления контроля за надлежащим содержанием, эксплуатацией объектов жилого фонда предприятиями жилищного хозяйства, а именно содержание ими лифтов в надлежащем состоянии. О подозрении заместителю городского головы было сообщено в уголовном производстве, в рамках которого ведется досудебное расследование смерти двухмесячного ребенка в шахте лифта многоквартирного дома.

Рассмотрение апелляционной жалобы назначено на 8 апреля 2019 года на 13 час. 00 мин.

Право Александр Журба Смерть в лифте

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