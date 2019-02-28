Сумские «академики» сыграют в ПТУ

В субботу МСК «Теннисная академия» в спортивном зале центра ПТО (ПТУ-2) будет принимать команду «Пасс-авто» Чернигов, а в воскресенье – «ТТ ТЕАМ» Полтава. Игры начнутся в 12.00.
Адрес: ул. Александра Шапаренко, 7.
Сейчас в турнире лидирует киевская «Фортуна» с 4 победами в 4 матчах, у сумчан 2 победы в 2 играх, у полтавчан 1 выигрыш в 4 играх, у черниговчан – 0 побед в 4 матчах.
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