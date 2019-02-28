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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:25177

Сумские «академики» сыграют в ПТУ

23-24 марта в Сумах пройдут матчи финального этапа клубного чемпионата Украины по настольному теннису в мужской Суперлиге.

В субботу МСК «Теннисная академия» в спортивном зале центра ПТО (ПТУ-2) будет принимать команду «Пасс-авто» Чернигов, а в воскресенье – «ТТ ТЕАМ» Полтава. Игры начнутся в 12.00.

Адрес: ул. Александра Шапаренко, 7.

Сейчас в турнире лидирует киевская «Фортуна» с 4 победами в 4 матчах, у сумчан 2 победы в 2 играх, у полтавчан 1 выигрыш в 4 играх, у черниговчан – 0 побед в 4 матчах.

Спорт Анонс Настольный теннис Теннисная академия

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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