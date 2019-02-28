Сумские «академики» сыграют в ПТУ 23-24 марта в Сумах пройдут матчи финального этапа клубного чемпионата Украины по настольному теннису в мужской Суперлиге.

В субботу МСК «Теннисная академия» в спортивном зале центра ПТО (ПТУ-2) будет принимать команду «Пасс-авто» Чернигов, а в воскресенье – «ТТ ТЕАМ» Полтава. Игры начнутся в 12.00.

Адрес: ул. Александра Шапаренко, 7.

Сейчас в турнире лидирует киевская «Фортуна» с 4 победами в 4 матчах, у сумчан 2 победы в 2 играх, у полтавчан 1 выигрыш в 4 играх, у черниговчан – 0 побед в 4 матчах.