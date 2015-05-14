Сумчане убрали въезд в город, не дожидаясь коммунальщиков

На ней было видны кучи бытового мусора, который выбрасывают на обочину из проезжающих автомобилей. Не дожидаясь коммунальщиков, за дело взялись сумские спортсмены. Сегодня неравнодушные сумчане полностью убрали весь мусор с обочин в этом месте.
«Имея проблему, мы решаем ее быстро!
Сумы готовы встречать людей чистыми «воротами» в наш город! Стыдоба управлениям города и области, которые ответственны за благоустройство и чистоту, и руководителям профильных коммунальных предприятий!
P.S: «Любиш мiсто - Живи чисто»!» - написал Дмитрий Стриженок на своей странице в Фейсбуке, показав результат работы
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