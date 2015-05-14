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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:47386

Сумчане убрали въезд в город, не дожидаясь коммунальщиков

В начале неделе сумчан повергла в шок фотография с въезда в город со стороны ул. Роменская, которую опубликовали в соцсетях.

На ней было видны кучи бытового мусора, который выбрасывают на обочину из проезжающих автомобилей. Не дожидаясь коммунальщиков, за дело взялись сумские спортсмены. Сегодня неравнодушные сумчане полностью убрали весь мусор с обочин в этом месте.

«Имея проблему, мы решаем ее быстро!

Сумы готовы встречать людей чистыми «воротами» в наш город! Стыдоба управлениям города и области, которые ответственны за благоустройство и чистоту, и руководителям профильных коммунальных предприятий!

P.S: «Любиш мiсто - Живи чисто»!» - написал Дмитрий Стриженок на своей странице в Фейсбуке, показав результат работы 

Общество Уборка мусора

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