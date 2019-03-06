Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:42238

В субботу прогнозируется ухудшение погоды

На 23 марта синоптики прогнозируют ухудшение погоды: порывы северо-западного ветра 15-20 м/с.

В связи с этим спасатели предупреждают об опасности и последствия таких погодных условий и призывают граждан быть осторожными:

- избегайте прогулок у деревьев, заборов, рекламных щитов и зданий, конструкции которых может сорвать шквальным ветром;

- не оставляйте автомобили у деревьев, билбордов и т.д.;

- следите за передвижением ваших детей и, по возможности, не позволяйте им играть на улице во время штормового предупреждения;

- отслеживайте информацию о метеорологических предупреждения по ссылке: https://meteo.gov.ua/ua/33345/storms.

Общество Непогода Прогноз погоды

По тематике

Вчера 17:13

Погода в Сумах: прогноз на завтра

Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в пятницу,...

20.03.2019 15:34

Погода на Сумщине: прогноз на 4 дня

В последние дни недели и на выходных Сумщина будет находиться на поле борьбы между атициклоном с запада и циклонами с...

15.03.2019 14:20

Прогноз погоды на Сумщине на выходные

На выходных в Сумской господствовать циклон и его атмосферные фронты, сообщает областной гидрометцентр....

12.03.2019 13:23

Чего ждать сумчанам от погоды

Позади понедельник с дождями, штормовым ветром и даже грозой в южной половине области....

11.03.2019 11:34

На Сумщине объявили «оранжевый» уровень опасности из-за ветра

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям предупреждает об усилении ветра в 15 областях и объявляет в связи с этим второй,...

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.