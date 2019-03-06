В субботу прогнозируется ухудшение погоды

В связи с этим спасатели предупреждают об опасности и последствия таких погодных условий и призывают граждан быть осторожными:
- избегайте прогулок у деревьев, заборов, рекламных щитов и зданий, конструкции которых может сорвать шквальным ветром;
- не оставляйте автомобили у деревьев, билбордов и т.д.;
- следите за передвижением ваших детей и, по возможности, не позволяйте им играть на улице во время штормового предупреждения;
- отслеживайте информацию о метеорологических предупреждения по ссылке: https://meteo.gov.ua/ua/33345/storms.
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