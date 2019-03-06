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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Ахтырчанин, отрезавший себе ногу, отказался от лечения

Администрация КУ «Ахтырская ЦРБ» сообщает, что больной был доставлен в отделение экстренной (неотложной) медицинской помощи 18 марта около 18.30 машиной «скорой» помощи с жалобами на отсутствие правой ступни.

roxolana.com.ua

По словам пациента, он болеет с июня 2018 года. В июле 2018 года в течение 9 суток находился на стационарном лечении в хирургическом отделении КУ «Ахтырская ЦРБ». От дальнейшего лечения больной категорически отказался, больше за медицинской помощью не обращался.

У больного развилась сухая гангрена правой стопы и нижней трети голени. 18 марта 2019 года кухонным ножом отсек себе правую ступню.

Обратился в «скорую», был госпитализирован в хирургическое отделение КУ «Ахтырская ЦРБ», где было проведено обследование его состояния и назначено лечение.

После проведенного лечения состояние больного улучшилось. Утром 19 марта от дальнейшего лечения и предложенного оперативного вмешательства больной категорически отказался, написал расписку и покинул стационар.

Больной нуждается в оперативном лечении. Операция может быть выполнена за счет больницы только при условии получения согласия пациента, сообщает Ахтырский горсовет.

Общество Ампутация Ахтырка

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