В Ромнах шквальный ветер повалил деревья Сегодня, 22 марта, в Ромнах наблюдался шквальный ветер, который повалил несколько деревьев.

Спасатели и коммунальщики уже приступили к уборке территории, сообщили в Роменском горсовете.