В Ромнах шквальный ветер повалил деревья

Спасатели и коммунальщики уже приступили к уборке территории, сообщили в Роменском горсовете.
Работники роменской полиции обнаружили и изъяли у 39-летнего местного жителя газовый пистолет с явными признаками переработки....
Находясь в магазине, 45-летняя женщина незаметно для работников магазина взяла с полки и тайком вынесла набор картриджей для бритья....
Она вручила четырем роженицам Роменщины свидетельства о рождении детей и подаркию...
Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания принял решение об аннулировании лицензии на проводное вещание горрайонной радиостудии «Радио Ромен»....
Пока женщина обслуживала посетителей, злоумышленник украл ее кошелек....