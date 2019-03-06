Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:18407

В Ромнах шквальный ветер повалил деревья

Сегодня, 22 марта, в Ромнах наблюдался шквальный ветер, который повалил несколько деревьев.

Спасатели и коммунальщики уже приступили к уборке территории, сообщили в Роменском горсовете.

Фото
Общество Ромны Ураган

По тематике

У роменчанина изъяли переделанный газовый пистолет
Вчера 16:04

У роменчанина изъяли переделанный газовый пистолет

Работники роменской полиции обнаружили и изъяли у 39-летнего местного жителя газовый пистолет с явными признаками переработки....

19.03.2019 15:48

В Ромнах воровку «вычислили» с помощью видеокамер

Находясь в магазине, 45-летняя женщина незаметно для работников магазина взяла с полки и тайком вынесла набор картриджей для бритья....

Марина Порошенко приехала на Сумщину
14.03.2019 13:07

Марина Порошенко приехала на Сумщину

Она вручила четырем роженицам Роменщины свидетельства о рождении детей и подаркию...

Нацсовет аннулировал лицензию «Радио Ромен»
11.03.2019 17:25

Нацсовет аннулировал лицензию «Радио Ромен»

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания принял решение об аннулировании лицензии на проводное вещание горрайонной радиостудии «Радио Ромен»....

06.03.2019 13:17

В Ромнах жертвой вора стала продавщица супермаркета

Пока женщина обслуживала посетителей, злоумышленник украл ее кошелек....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.