Сумские копы нашли у вора наркотики (видео)

На днях, стражи порядка получили сообщение о краже на улице Глинки. 43-летняя заявительница сообщила, что после общего употребления спиртных напитков ее знакомый похитил у нее мобильный телефон. Когда патрульные опрашивали женщину, в это время соседка сообщила, что указанный мужчина стоит у подъезда дома.
Патрульные полицейские оперативно среагировали и задержали 35-летнего сумчанина. Во время проведения поверхностной проверки инспекторы обнаружили у него мобильный телефон, принадлежащий заявительнице, а также полиэтиленовый пакетик с порошкообразным веществом, похожим на амфетамин.
Женщина просила полицейских отпустить его и отказалась писать заявление. В свою очередь мужчина вел себя агрессивно и пытался покинуть место происшествия. На требования стражей порядка он не реагировал, поэтому к нему был применено спецсредство - наручники.
Инспекторы вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции и составили административный протокол по ст. 185 (злостное неповиновение) КоАП.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) УК.
В одном из сел Шосткинского района злоумышленник проник в хозяйственную постройку пенсионера-односельчанина и похитил оттуда изделия из металла, причинив ущерб...
К 4 годам ограничения свободы приговорили банкира, который присваивал средства клиентов....
Житель Конотопского района покусился на корову местной жительницы....
Патрулируя улицу Троицкую, экипаж патрульных заметил гражданина, который резко изменил направление движения, увидев стражей порядка....
Сообщено о подозрении 4 участникам организованной группы, которые осуществляли незаконный оборот наркотических средств....