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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:27174

Сумские копы нашли у вора наркотики (видео)

Патрульные задержали мужчину, который причастен к похищению мобильного телефона, а также обнаружили у него, вероятно, наркотическое вещество.

На днях, стражи порядка получили сообщение о краже на улице Глинки. 43-летняя заявительница сообщила, что после общего употребления спиртных напитков ее знакомый похитил у нее мобильный телефон. Когда патрульные опрашивали женщину, в это время соседка сообщила, что указанный мужчина стоит у подъезда дома.

Патрульные полицейские оперативно среагировали и задержали 35-летнего сумчанина. Во время проведения поверхностной проверки инспекторы обнаружили у него мобильный телефон, принадлежащий заявительнице, а также полиэтиленовый пакетик с порошкообразным веществом, похожим на амфетамин.

Женщина просила полицейских отпустить его и отказалась писать заявление. В свою очередь мужчина вел себя агрессивно и пытался покинуть место происшествия. На требования стражей порядка он не реагировал, поэтому к нему был применено спецсредство - наручники.

Инспекторы вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции и составили административный протокол по ст. 185 (злостное неповиновение) КоАП.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) УК.

Право Кража Наркотики Неповиновение

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