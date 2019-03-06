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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:51197

Сумчанина, убившего свою мать, взяли под стражу

По ходатайству прокуратуры взят под стражу мужчина, унесший жизнь собственной матери.

По ходатайству Сумской местной прокуратуры мужчине, который лишил жизни собственную мать, избрана безальтернативная мера пресечения в виде содержания под стражей.

Речь идет о трагедии, произошедшей в г. Сумы 10 марта 2019 года. Тогда в больницу была доставлена 64-летняя женщина с закрытой черепно-мозговой травмой, многочисленными ушибами конечностей и туловища.

По характеру полученных телесных повреждений медики определили, что женщину кто-то избил, и сообщили об этом в полицию. Несмотря на все старания врачей спасти ей жизнь, пожилая пациентка все же умерла на девятый день после госпитализации.

По результатам собранных доказательств установлено, что к избиению женщины причастен ее 44-летний сын. Мужчина подтвердил, что между ним и матерью действительно произошел конфликт, в ходе которого он не сдержался и применил к ней физическую силу. Причем так, что полицейский эксперт при осмотре квартиры, где произошло избиение, обнаружил и изъял три выбитых зуба и зафиксировал следы крови на предметах и полу.

Как рассказала прокурор Сумской местной прокуратуры Галина Рекуненко, задержанному уже сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Под стражу Убийство

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