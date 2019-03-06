Сумчанина, убившего свою мать, взяли под стражу

По ходатайству Сумской местной прокуратуры мужчине, который лишил жизни собственную мать, избрана безальтернативная мера пресечения в виде содержания под стражей.
Речь идет о трагедии, произошедшей в г. Сумы 10 марта 2019 года. Тогда в больницу была доставлена 64-летняя женщина с закрытой черепно-мозговой травмой, многочисленными ушибами конечностей и туловища.
По характеру полученных телесных повреждений медики определили, что женщину кто-то избил, и сообщили об этом в полицию. Несмотря на все старания врачей спасти ей жизнь, пожилая пациентка все же умерла на девятый день после госпитализации.
По результатам собранных доказательств установлено, что к избиению женщины причастен ее 44-летний сын. Мужчина подтвердил, что между ним и матерью действительно произошел конфликт, в ходе которого он не сдержался и применил к ней физическую силу. Причем так, что полицейский эксперт при осмотре квартиры, где произошло избиение, обнаружил и изъял три выбитых зуба и зафиксировал следы крови на предметах и полу.
Как рассказала прокурор Сумской местной прокуратуры Галина Рекуненко, задержанному уже сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
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