На Сумщине восстановили телесигнал Сегодня, 22 марта, в 16.10 восстановили вещание с Белопольской телевышки.

Концерн РРТ полностью оплатил долг «Сумыоблэнерго», сообщила на своей странице в Фейсбуке представитель Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Лариса Якубенко. Напомним: передатчик в Белополье выключили 20 марта в 14.13. Долг концерна перед энергетиками составлял 400 000 грн.