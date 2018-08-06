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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:58170

На Сумщине восстановили телесигнал

Сегодня, 22 марта, в 16.10 восстановили вещание с Белопольской телевышки.

Концерн РРТ полностью оплатил долг «Сумыоблэнерго», сообщила на своей странице в Фейсбуке представитель Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Лариса Якубенко.

Напомним: передатчик в Белополье выключили 20 марта в 14.13. Долг концерна перед энергетиками составлял 400 000 грн.

Общество Телевидение

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