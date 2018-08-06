На Сумщине восстановили телесигнал

Концерн РРТ полностью оплатил долг «Сумыоблэнерго», сообщила на своей странице в Фейсбуке представитель Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Лариса Якубенко.
Напомним: передатчик в Белополье выключили 20 марта в 14.13. Долг концерна перед энергетиками составлял 400 000 грн.
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