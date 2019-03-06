«Финал четырех» Кубка Украины с участием сумских футзалистов покажут по ТВ

13:30. «Ураган» (Ивано-Франковск) – «Food Centre-СумДУ» (Сумы)
16:00. «Продексим» (Херсон) - «Титан» (Покровское).
30 марта будет сыграна финальная встреча, которая начнется в 15:00. Все матчи в прямом эфире будет транслировать телеканал XSPORT.
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