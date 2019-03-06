На Сумщине россиянин-нелегал пытался подкупить полицейских

В Ромнах в ходе проведения комплексных оперативных мероприятий, в рамках всеукраинской операции «Мигрант», обнаружен и задержан 36-летний гражданин РФ, который находился на территории Украины незаконно. Последний, чтобы избежать ответственности и последующего выдворения из Украины, пытался дать 1000 гривен взятки правоохранителям.
Полицейские на его предложение не согласились и задокументировали факт попытки дачи неправомерной выгоды.
По данному факту проводятся первоочередные следственные действия. В ближайшее время сведения будут внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).
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