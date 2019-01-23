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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Объявленных в розыск маму и сына нашли на Полтавщине

Жительница Свесы с 7-летним ребенком нашлась в Полтавской области, где они находились у родственников.

Об этом сообщили в Ямпольском отделении полиции. После публикации объявления о розыске в полицию поступило сразу несколько обращений от жителей Ямпольского района. Предоставленная информация позволила в кратчайшие сроки установить местонахождение без вести пропавших. Полицейские выражают благодарность неравнодушным гражданам, пишет Ямпіль.INFO.

Право Пропал без вести Пропал ребенок Свеса Ямпольский район

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