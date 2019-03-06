Из автомобиля шосткинца украли карабин Происшествие случилось в четверг, 21 марта.

Как проинформировали в отделе полиции, житель Шостки позвонил на линию «102» и сообщил, что из его автомобиля был похищен карабин (оружие зарегистрировано). По данному факту открыто уголовное производство. Проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия для установления и задержания преступников, пишет Шостка.info.