На Сумщине дачник вытопил печку и уехал, а дом едва не сгорел 21 марта, после 13:00 в службу «101» позвонили жители села Собичево на Шосткинщине. Сообщили, что видели дым, вероятно, горит соседский дом…

Сельчане рассказали, что дом дачный. Вчера приезжал хозяин, топил печку, чистил сажу и трусил золу, а утром уехал. Вероятно, уголек мог выпасть, вследствие чего и началось возгорание. На тушение выезжали два пожарных автомобиля 4-й и 5-й Государственных пожарно-спасательных частей из Шостки. Дом удалось спасти, сгорели дрова возле печки, имущество и личные вещи внутри постройки. Предварительно, ущерб составил до 10 000 грн. Вероятной причиной пожара считают нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Об этом сообщает 2-й Государственный пожарно-спасательный отряд Управления ГСЧС в Сумской области, пишет Шостка.info.