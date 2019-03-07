Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:43282

На Сумщине дачник вытопил печку и уехал, а дом едва не сгорел

21 марта, после 13:00 в службу «101» позвонили жители села Собичево на Шосткинщине. Сообщили, что видели дым, вероятно, горит соседский дом…

Сельчане рассказали, что дом дачный. Вчера приезжал хозяин, топил печку, чистил сажу и трусил золу, а утром уехал. Вероятно, уголек мог выпасть, вследствие чего и началось возгорание. На тушение выезжали два пожарных автомобиля 4-й и 5-й Государственных пожарно-спасательных частей из Шостки. Дом удалось спасти, сгорели дрова возле печки, имущество и личные вещи внутри постройки. Предварительно, ущерб составил до 10 000 грн. Вероятной причиной пожара считают нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Об этом сообщает 2-й Государственный пожарно-спасательный отряд Управления ГСЧС в Сумской области, пишет Шостка.info.

Общество Пожар Шосткинский район

По тематике

Вчера 11:47

На Сумщине спасатели тушили три пожара

На Сумщине за минувшие сутки спасатели трижды ликвидировали пожары в жилых домах....

21.03.2019 15:53

На Сумщине спасатели ликвидировали масштабный пожар в жилом секторе

21 марта в 3:50 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в жилом доме по ул. Плановая в с. Мефодовка...

15.03.2019 17:00

На Сумщине возле АЗС загорелся автомобиль (видео)

Спасатели ликвидировали возгорание легкового автомобиля, который пылал неподалеку автозаправочной станции....

В Сумах полиция охраны пресекла масштабный пожар
15.03.2019 13:55

В Сумах полиция охраны пресекла масштабный пожар

ЧП произошло на улице Привокзальной. Огонь охватил старое помещение склада и угрожал распространиться на всю складскую территорию....

15.03.2019 13:47

Из-за пожара часть Шостки осталась без телефонов и интернета

В результате пожара на АТС часть Шостки осталась без телефонной связи и Интернета....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.