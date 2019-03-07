На Сумщине дачник вытопил печку и уехал, а дом едва не сгорел

Сельчане рассказали, что дом дачный. Вчера приезжал хозяин, топил печку, чистил сажу и трусил золу, а утром уехал. Вероятно, уголек мог выпасть, вследствие чего и началось возгорание. На тушение выезжали два пожарных автомобиля 4-й и 5-й Государственных пожарно-спасательных частей из Шостки. Дом удалось спасти, сгорели дрова возле печки, имущество и личные вещи внутри постройки. Предварительно, ущерб составил до 10 000 грн. Вероятной причиной пожара считают нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Об этом сообщает 2-й Государственный пожарно-спасательный отряд Управления ГСЧС в Сумской области, пишет Шостка.info.
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