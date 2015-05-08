Сегодня 100 лет со дня рождения почетного гражданина Сум Сегодня, 23 марта, исполняется 100 лет со дня рождения почетного гражданина города Сумы Василия Батехи.

Об этом сообщается на странице Сумского горсовета в Фейсбуке.

«Сколько бы ни прошло времени, сумчане никогда не забудут подвиги Героя Второй мировой войны, защитника, освободителя, победителя.

Чтим и помним!» - говорится в сообщении.

Справка

Василий Батеха родился в 1919 году в Глуховском районе. За образцовое выполнение заданий командования при форсировании Днепра командир роты противотанковых ружей 282-го гвардейского стрелкового полка 92-й стрелковой дивизии лейтенант Василий Батеха получил звание Героя Советского Союза. В боях за освобождение Украины военнослужащий был дважды ранен. Василий Батеха принимал активное участие в работе городской ветеранской организации, встречался с молодежью.

В 2015 году стал почетным гражданином Сум. Умер 13 февраля 2016 года на 97-ом году жизни.