Сегодня 100 лет со дня рождения почетного гражданина Сум

Об этом сообщается на странице Сумского горсовета в Фейсбуке.
«Сколько бы ни прошло времени, сумчане никогда не забудут подвиги Героя Второй мировой войны, защитника, освободителя, победителя.
Чтим и помним!» - говорится в сообщении.
Справка
Василий Батеха родился в 1919 году в Глуховском районе. За образцовое выполнение заданий командования при форсировании Днепра командир роты противотанковых ружей 282-го гвардейского стрелкового полка 92-й стрелковой дивизии лейтенант Василий Батеха получил звание Героя Советского Союза. В боях за освобождение Украины военнослужащий был дважды ранен. Василий Батеха принимал активное участие в работе городской ветеранской организации, встречался с молодежью.
В 2015 году стал почетным гражданином Сум. Умер 13 февраля 2016 года на 97-ом году жизни.
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